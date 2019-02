Ryanair tem primeiro prejuízo desde 2014

Tamanho do texto

Pela primeira vez nos últimos cinco anos, a Ryanair perdeu dinheiro num trimestre. A companhia aérea de baixo custo, ainda a recuperar de uma onda de greves, continua afetada por problemas de sobrecapacidade, que estão a fazer baixar os preços dos bilhetes.

As contas da Ryanair caem no vermelho, nos últimos três meses do ano passado e a cotação das ações na bolsa parece também estar a fazer manobras de aterragem e já perdeu 40% desde há um ano e meio.

A apresentação destes números chega na mesma altura em que a empresa anuncia que o presidente executivo Michael O'Leary vai continuar à frente dos destinos da Ryanair.

Antes deste prejuízo, a Ryanair tinha já cortado duas vezes as previsões de lucros para o ano fiscal que termina no fim de março.