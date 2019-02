Transparência Internacional critica Eurogrupo

Tamanho do texto

O Eurogrupo, atualmente presidido pelo português Mário Centeno, é um órgão informal com demasiado poder que não presta contas, acusou a Transparência Internacional, uma organização de ativistas contra a corrupção.

"Para uma instituição cujas decisões tiveram impacto na vida de milhões de europeus, há muito sobre o Eurogrupo que é um mistério", afirmou a organização, no seu relatório.

Um dos maiores críticos deste fórum dos ministros das Finanças dos países com a moeda única tem sido o ex-ministro grego, Yanis Varoufakis, que escreveu um livro com detalhes sobre as reuniões e que considera um escândalo não existirem atas das reuniões.