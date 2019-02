Ecoturismo em Angola: vida selvagem e safaris com surf

Neste Business Angola, vamos fazer uma viagem a sul de Luanda, a capital, para descobrir uma região intocada.

Paisagens de cortar a respiração, estâncias de turismo com condições únicas e mesmo praias ideais para surfar. No Miradouro da Lua, com as paisagens de terra avermelhada e rochedos esculpidos pelo vento e pela chuva.

Vamos até ao Rio Kwanza, com mais de 1000 quilómetros, que desemboca no Atlântico. Um lugar excelente para pescar e fazer praia.

Vamos também observar a vida selvagem no Parque Nacional de Kissama, num safari onde se pode também surfar, em Cabo Ledo.

A região é ainda desconhecida de muitos turistas, mas podem ser encontradas excelentes estâncias de férias, nomeadamente no setor do ecoturismo.