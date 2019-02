Um incêndio no centro de treinos do Flamengo fez pelo menos 10 mortos e 3 feridos, um deles grave. Nas instalações do clube desportivo, conhecidas como "Ninho do Urubu" e situadas na zona oeste do Rio de Janeiro, Brasil, treinam a equipa profissional de futebol e as camadas mais jovens.

De acordo com o jornal G1, há indicação de que, no local, dormiam atletas entre os 14 e os 17 anos, mas os corpos ainda não foram identificados. O incêndio já foi extinto, mas as causas ainda são desconhecidas.