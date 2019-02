Parlamento Espanhol chumba Orçamento do Estado

Tamanho do texto

O Congresso dos Deputados de Espanha chumbou, esta quarta-feira, o Orçamento do Estado para 2019 apresentado pelo Executivo de Pedro Sánchez.

Após a derrota no Parlamento, prevê-se que o presidente do Governo espanhol anuncie a convocação de eleições legislativas antecipadas, que estavam previstas para 2020.

O documento foi rejeitado com os votos dos conservadores do Partido Popular, dos liberais do Ciudadanos e dos partidos independentistas catalães.

Caso se confirme o cenário de eleições legislativas antecipadas, o escrutínio deverá ocorrer, de acordo com as previsões dos media espanhóis, até ao final do mês de abril.