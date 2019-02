NASA confirmou o fim do Opportunity em Marte

Tamanho do texto

A NASA deu por terminada a missão do veículo robotizado Opportunity em Marte, que permitiu aos cientistas concluírem que o planeta terá tido, no passado, água como a Terra.

O veículo movido a energia solar, que devia inicialmente cumprir uma missão de três meses, deixou de comunicar com a Terra em junho de 2018 depois de 15 anos de serviço.

“O que é realmente interessante no que descobriram foi que existiu água potável em Marte. Isto há muitos milhares de anos, mas era uma água que se podia beber. Isto mudou a nossa perceção das potencialidades dos planetas vizinhos e também nos deu um maravilhoso conjunto de imagens. Recomendo que todos vejam o legado do Opportuniy.

A "morte" do Opportunity foi anunciada pela agência espacial norte-americana depois de ter esgotado todas as tentativas para restabelecer as comunicações.

Os cientistas defendem que Marte terá tido água líquida e condições favoráveis para albergar a vida tal como se conhece.