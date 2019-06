51 milhões de euros para viajar até à Estação Espacial Internacional

Tamanho do texto

Os primeiros turistas do Espaço podem viajar até à Estação Espacial Internacional já no próximo ano. Anúncio feito pela NASA, esta sexta-feira. A agência espacial norte americana conta começar os testes com a tripulação para este primeiro voo nos próximos meses.

O custo da viagem está praticamente definido. O Diretor financeiro da NASA não esconde que a inclusão de turistas vai baixar os custos das operações profissionais. "Atualmente viagem de um astronauta custa cerca de 71 milhões de euros. Com o programa de turismo, os custos podem descer para 51 milhões", diz Jeff Hewitt.

Está encontrado o valor de referência para cada bilhete, mas o administrador das missões tripuladas quer deixar margem para o setor privado poder fixar o preço. Bill Gerstenmaier, diz que a Boeing e a Space X, as duas maiores companhias privadas envolvidas na corrida espacial, são parte grande desta nova fase das missões espaciais. "A comercialização de de lugares vai permitir à NASA centralizar recursos em pôr a primeira mulher e mais um homem na Lua em 2024", diz Gerstenmaier. Uma missão que, para NASA, representa "a primeira fase da criação de uma presença lunar sustentável e preparação para uma missão tripulada a Marte".