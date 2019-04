Sonda InSight terá detetado "martemoto"

Tamanho do texto

A sonda InSight da NASA pode ter detetado e medido o que os cientistas acreditam ser um "martemoto". A confirmar-se, será o primeiro sismo a ser registado noutro planeta.

Os cientistas ainda estão a examinar os dados para determinar de forma definitiva a causa precisa do tremor, mas este parece ter tido origem no interior do planeta, e não ter sido provocado por forças na superfície, como o vento.

O "martemoto" registou-se no passado dia 6. Mas o abalo foi bastante fraco e só se destacou, porque a superfície de Marte é bastante silenciosa comparada com a da Terra.

O abalo ocorreu cinco meses depois de a sonda InSight ter chegado a Marte, para uma missão sismológica de dois anos. Trata-se da primeira nave espacial desenhada para estudar especificamente o interior profundo de um planeta distante.