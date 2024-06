SpaceX lança com êxito 22 novos satélites Starlink em órbita para levar a Internet a todo o mundo

O lançamento teve lugar a partir do Cabo Canaveral e o Falcon 9 conseguiu regressar e aterrar com sucesso no seu 16.º voo.

A SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, lançou mais 22 satélites Starlink em órbita a partir da Flórida. O lançamento do Falcon 9 ocorreu a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na sexta-feira às 23:38 EDT (03:38 GMT) de 7 de junho. O principal impulsionador utilizado, foi uma reutilização do Falcon 9, a mesma nave que transportou satélites Starlink em missões anteriores. O foguetão completa com este lançamento o seu 16.º voo: CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18 e SES-19 e 11 missões Starlink. A rede Starlink em órbita reúne cerca de 6.000 satélites A constelação Starlink é constituída por mais de 6.000 satélites funcionais em órbita. Estes satélites fornecem serviços de Internet em todo o mundo, ligando utilizadores em mais de 70 países. Após o lançamento, a primeira fase do Falcon 9 regressou à Terra cerca de 8,5 minutos depois e aterrou verticalmente no navio não tripulado 'A Shortfall of Gravitas', localizado no Oceano Atlântico. Os 22 satélites Starlink foram colocados 52,5 minutos depois do lançamento, na órbita terrestre baixa.

Segundo a empresa do magnata dono da Tesla, este lançamento representa o compromisso contínuo da SpaceX na expansão da sua megaconstelação Starlink, cujo objetivo é fornecer conectividade global e acesso à Internet de alta velocidade para todos.