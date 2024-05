SpaceX lança 23 satélites para a órbitra terrestre

De Euronews

Foguetão de Elon Musk faz sexta viagem para lançar satélites Starlink.

A SpaceX lançou 23 satélites Starlink para a órbita terrestre baixa, esta terça-feira. Foram transportados por um foguetão Falcon 9, que descolou, da estação de lançamento espacial de Cabo Canaveral, na Florida.

É o décimo voo deste foguetão, que já fez seis missões para o lançamento de satélites Starlink. Depois de regressar à Terra, a parte reutilizável do foguete vai aterrar na plataforma A Shortfall of Gravitas, que está estacionada no Atlântico.

A SpaceX divulgou imagens da partida do foguetão.

A empresa SpaceX foi fundada por Elon Musk há cerca de 20 anos. O empresário está também por detrás da Starlink, que presta serviços de internet a dezenas de países.