SpaceX perde maior foguetão do mundo em segunda tentativa de ir à Lua

De Euronews

A empresa norte-americana lançou, no sábado, o foguetão "Starship", mas uma explosão pôs termo à segunda fase de testes.

À segunda tentativa, a SpaceX voltou a falhar. A empresa de Elon Musk lançou este sábado, no Texas, o "Starship", o maior foguetão do mundo, que após ter atingido o espaço, perdeu o contacto com o centro de controlo.

Ainda sem causas conhecidas, estima-se que o propulsor do aparelho terá explodido a cerca 150 km além do planeta Terra, depois da separação da cápsula.

A SpaceX considera, no entanto, que os progressos alcançados fizeram desta segunda tentativa de lançar o "Starship" no espaço um "sucesso", além de terem "permitido recolher muita informação".

Já em abril a empresa norte-americana tinha tentado lançar no espaço um foguetão sem sequer chegar à fase de voo. Ainda esta década, a SpaceX quer levar humanos à Lua.