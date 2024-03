Foguetão de empresa privada japonesa explode segundos após lançamento

De Euronews

Space One queria ser a primeira empresa privada japonesa a colocar um satélite em órbita, mas ainda não foi bem sucedida.

O foguetão Kairos, da empresa privada japonesa Space One, explodiu esta quarta-feira, segundos depois de ser iniciado o lançamento. A tentativa de colocar um satélite em órbita foi realizada a partir de uma plataforma em Kushimoto, no oeste do Japão.

A Space One tinha adiado várias vezes o lançamento do Kairos, a última das quais no sábado, depois de ter sido detetada uma embarcação numa zona marítima abrangida pelo perímetro de segurança que fora traçado devido ao lançamento.

De acordo com as agências internacionais, não há relatos de feridos ou vítimas mortais.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o foguetão a descolar numa zona montanhosa, repleta de árvores, e a explodir após alguns segundos. É possível observar, ainda, chamas e uma nuvem de fumo que envolve a área.

Caso o lançamento do Kairos tivesse sido bem sucedido, a Space One teria sido a primeira empresa privada japonesa a colocar um satélite em órbita. O objetivo do lançamento era, depois de um voo de cerca de 50 minutos e de o foguetão atingir uma altitude de 500 quilómetros, colocar em órbita um satélite experimental de informações do Governo japonês.

A Space One, sediada em Tóquio, foi criada em 2018 com investimentos de grandes empresas japonesas, entre elas a Canon Electronics, IHI e Shimizu.