De Euronews

Japão e Coreia do Sul em alerta máximo face ao anúncio de lançamento de um satélite por parte da Coreia do Norte nos próximos dias.

O Japão afirma estar preparado para destruir o foguetão norte-coreano se Pyongyang tentar lançar o seu satélite para o espaço.

Tóquio sublinha que o transportador é um míssil balístico e considera estes planos mais uma ameaça à segurança internacional.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, afirmou: "A utilização de tecnologias de mísseis balísticos, mesmo sob o nome de lançamento de satélites, viola as resoluções do Conselho de Segurança". Já instalámos o sistema PAC-3 e o navio de guerra Aegis no nosso próprio território para nos prepararmos para um possível lançamento de mísseis. O ministro da Defesa ordenou a destruição de mísseis".

Já instalámos o sistema PAC-3 e o navio de guerra Aegis no nosso próprio território para nos prepararmos para um possível lançamento de mísseis. Fumio Kishida Primeiro-ministro do Japão

Lançamento previsto até 11 de junho

A Coreia do Norte afirma ter concluído o seu primeiro satélite espião militar e o líder Kim Jong Un aprovou os preparativos finais para o lançamento. Pyongyang notificou o Japão do lançamento de um satélite entre 31 de maio e 11 de junho.

Segundo os analistas, o satélite faz parte de um programa de tecnologia de vigilância, que inclui drones, destinado a melhorar a capacidade da Coreia do Norte, com armas nucleares, para atingir alvos em caso de guerra.

A guarda costeira japonesa informou que o aviso que recebeu das autoridades fluviais norte-coreanas indicava que o período de lançamento seria de 31 de maio a 11 de junho e que o lançamento poderia afetar as águas do Mar Amarelo, do Mar da China Oriental e a leste da ilha filipina de Luzon.

A guarda costeira emitiu um aviso de segurança para os navios que se encontrem na zona nessas datas, devido aos possíveis riscos de queda de destroços. A guarda costeira japonesa coordena e distribui informações sobre a segurança marítima na Ásia Oriental, razão pela qual foi provavelmente a destinatária do aviso da Coreia do Norte.

Para lançar um satélite para o espaço, a Coreia do Norte teria de utilizar tecnologia de mísseis de longo alcance proibida pelas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Os seus anteriores lançamentos de satélites de observação da Terra foram vistos como testes de mísseis disfarçados.

O secretário-geral do governo japonês, Hirokazu Matsuno, declarou que o lançamento violaria as resoluções da ONU e constituiria uma "ameaça para a paz e a segurança do Japão, da região e da comunidade internacional".

O Japão já se encontrava em alerta para a queda de mísseis lançados pela Coreia do Norte no início do ano e instalou sistemas de defesa antimíssil, como o PAC-3, e interceptores navio-ar no sudoeste do Japão.

A alarmante corrida dos satélites

A Coreia do Sul avisou na segunda-feira que a Coreia do Norte enfrentará consequências se avançar com o seu plano de lançamento, violando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU que proíbem o Norte de efetuar qualquer lançamento utilizando tecnologia balística.

"O nosso governo adverte firmemente a Coreia do Norte contra uma provocação que ameaça a paz na região e insta-a a retirar imediatamente o seu plano de lançamento ilegal", afirma um comunicado do ministério. A Coreia do Sul cooperará com a comunidade internacional para enfrentar resolutamente qualquer provocação norte-coreana.

No início deste mês, a imprensa estatal norte-coreana informou que o líder Kim Jong Un tinha inspecionado um satélite espião militar acabado no centro aeroespacial do seu país e aprovado o plano de lançamento do satélite. O aviso de lançamento de segunda-feira não especificava o tipo de satélite.

Na semana passada, a Coreia do Sul lançou o seu primeiro satélite comercial para o espaço, o que provavelmente lhe fornecerá tecnologia e conhecimentos para colocar em órbita o seu primeiro satélite espião militar no final deste ano e construir mísseis mais potentes. Segundo os especialistas, Kim gostaria que o seu país lançasse um satélite espião antes da Coreia do Sul.

Os satélites espiões fazem parte de uma série de sistemas de armas de alta tecnologia que Kim prometeu publicamente desenvolver. Outros sistemas de armas na sua lista de desejos incluem ICBMs de propulsão sólida, submarinos com propulsão nuclear, mísseis hipersónicos e mísseis com várias ogivas.