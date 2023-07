Ministro da Defesa da Rússia na Coreia do Norte

AP via Governo da Coreia do Norte

Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, à direita, é recebido pelo Ministro da Defesa norte-coreano, Kang Sun Nam, no Aeroporto Internacional de Pyongyang, Core - Direitos de autor AP via Governo da Coreia do Norte

Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, à direita, é recebido pelo Ministro da Defesa norte-coreano, Kang Sun Nam, no Aeroporto Internacional de Pyongyang, Core - Direitos de autor AP via Governo da Coreia do Norte

De Euronews com LUSA

Delegação enviada por Moscovo foi recebida em Pyongyang para as celebrações do 70.° aniversário do armísticio da Coreia.

Uma delegação russa chefiada pelo Ministro da Defesa Sergei Shoigu está na Coreia do Norte. À semelhança de um grupo proveniente da China, a formação enviada por Moscovo está entre os primeiros visitantes oficiais ao país desde o início da pandemia. A deslocação, a propósito das celebrações dos 70 anos do armistício da Guerra da Coreia, que se realizará em Pyongyang, a 27 de julho, é também encarada pelo Kremlin como uma oportunidade para fortalecer os laços militares entre entre os dois países. Washington acusa Pyongyang de fornecer armas à Rússia. Certo é que o líder coreano Kim Jong Un tem demonstrado apoio à invasão da Ucrânia. A Coreia do Norte comemora a data da assinatura do acordo do armistício, A 27 de julho, com um feriado nacional chamado "Dia da Vitória", já que a narrativa defendida pelo regime de Pyongyang refere-se a uma vitória dos norte-coreanos na Guerra da Coreia, nomeadamente porque os Estados Unidos, a Coreia do Sul e os restantes aliados teriam sido forçados a assinar o documento.

Partilhe esta notícia Copiar/colar o link embed do vídeo: Copiar

Partilhar

Tweet

Partilhar

send

Partilhar

Tweet

Partilhar

send

Mais Menos Partilhar

Send

Partilhar

Send

Hot Topic

Saiba mais sobre

Guerra na Ucrânia