Coreia do Norte lança míssil intercontinental e põe países vizinhos em alerta

De Euronews com AP, AFP

Coreia do Norte respondeu à alegada passagem de um avião espião dos EUA perto do seu território com um teste de míssil balístico intercontinental

A Coreia do Norte respondeu com um teste de míssil balístico intercontinental, ou seja de longo alcance, à alegada passagem de um avião espião dos EUA perto do seu território.

Pyongyang tinha ameaçado responder de forma "gritante" para protestar contra o que considerou ser uma ação provocadora de reconhecimento de Washington.

A notícia, avançada pela televisão pública norte-coreana, aumenta a preocupação dos países vizinhos, nomeadamente Coreia do Sul e Japão.

Hirokazu Matsuno, em representação do executivo nipónico, garantia que o seu "governo responderá em estreita cooperação com os EUA, a Coreia do Sul e a comunidade internacional, incluindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e continuará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para recolher, analisar e controlar as informações, a fim de proteger as vidas e os bens da população".

Há três meses que o regime norte-coreano não efetuava um teste com um míssil intercontinental. O projétil caiu em águas internacionais entre a península coreana e o Japão.