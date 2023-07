Cidadão dos EUA detido por passar fronteira para a Coreia do Norte

De Euronews

Segundo uma informação do jornal Washington Post, trata-se de um soldado do exército norte-americano. Nações Unidas tentam resolver o problema.

Um cidadão norte-americano está detido pelas autoridades da Coreia do Norte, depois de ter ilegalmente atravessado a fronteira entre o Sul e o Norte. O cidadão estava de visita à aldeia de Panmunjom, na Coreia do Sul, e acabou por atravessar sem autorização a fronteira para a Coreia do Norte.

Segundo o jornal Washington Post, citando fontes militares, trata-se de um soldado do exército norte-americano, mas a identidade não foi revelada. As Nações Unidas, responsáveis pela zona desmilitarizada na fronteira, estão a tentar resolver o incidente com as autoridades norte-coreanas.

Este incidente acontece na mesma altura em que os Estados Unidos deslocam, pela primeira vez em quarenta anos, um submarino armado com mísseis nucleares para as águas territoriais da Coreia do Sul, uma resposta às crescentes ameaças nucleares por parte de Pyongyang. Washington e Seul estabeleceram um grupo bilateral de consultas nucleares e acordaram expandir os exercícios militares conjuntos.