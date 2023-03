A Coreia do Norte anunciou o teste de um novo tipo de drone nuclear e a realização de mais exercícios de mísseis cruzeiros, sob supervisão do líder Kim Jong Un.

A nova arma é um alegado submarino nuclear não tripulado que a agência de notícias norte-coreana, a KCNA, diz poder infiltrar-se em águas operacionais, provocar um maremoto radioativo de grande escala através de uma explosão submarina e destruir frotas navais e portos de potenciais forças inimigas.

O anúncio surgiu um dia depois de os Estados Unidos e a Coreia do sul terem terminado uma missão de 11 dias de exercícios militares conjuntos com o agendamento para junho do maior exercício de fogo real.

Ainda de acordo com a KCNA, Kim Jong Un avisou sul-coreanos e americanos para "parar com os imprudentes exercícios de guerra anti-Coreia do Norte".