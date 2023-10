Kim Jong-Un quer plano de "longo prazo" para relações bilaterais com a Rússia

De Euronews

Líder norte-coreano recebeu chefe da diplomacia russa no fim de visita de dois dias a Pyongyang

Kim-Jong Un quer que a Coreia do Norte e a Rússia estabeleçam um plano "a longo prazo" para as relações bilaterais.

Uma mensagem transmitida pelo líder norte-coreano ao chefe da diplomacia russa em Pyongyang.

Sergei Lavrov esteve reunido com Kim Jong-Un no final de uma visita de dois dias à Coreia do Norte.

A viagem de Lavrov terá nomeadamente servido para preparar a possível deslocação do presidente russo Vladimir Putin ao país, que apoia Moscovo na guerra contra a Ucrânia.