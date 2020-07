Primeira missão do mundo árabe a Marte prestes a partir

Tamanho do texto

É a primeira missão interplanetária do mundo árabe em direção a Marte e acontece já na próxima quarta-feira. Uma missão dos Emirados Árabes Unidos, a "Hope Mars Mission".

O foguetão japonês H-2-A, com uma sonda a bordo, tem partida prevista para as 5h51 de dia 15, 20h51, em Lisboa, do dia anterior.

Uma viagem de sete meses mas que não culminará na aterragem do aparelho. O objetivo da missão é compreender melhor o clima de Marte, através da recolha de dados. O país, que iniciou o projeto em 2014, acredita que ela ajudará a garantir a sobrevivência e o futuro do Médio Oriente.

A ministra de Estado para as Ciências Avançadas, Sarah al Amiri explica que o que vão "fazer em Marte é a estudar o seu clima durante um ano marciano inteiro. São, aproximadamente, dois anos terrestres e procuramos entendendo melhor a dinâmica do sistema climático, o que acontece, realmente, num ano inteiro, durante o dia, por exemplo, e quais são as mudanças sazonais nos dois hemisférios de Marte", explica.

Os dados recolhidos servirão para que a comunidade científica, por todo o mundo, tente compreender as mudanças climáticas no chamado planeta vermelho que terão levado ao desaparecimento do hidrogénio e oxigénio da sua superfície.

Um conselheiro Sénior de Ciência e Exploração, da Agência Espacial Europeia, Mark McCaughrean, explica que se sabe que Marte tinha uma "atmosfera muito mais densa no passado, que era muito mais quente e que tinha água, na forma líquida na superfície. Portanto, o objetivo desta missão e de alguns outros estudos de Maven e outros satélites como o Trace Gas Orbiter da ESA é tentar entender como acontecem as alterações na atmosfera de Marte. E esta missão não é apenas uma exibição, não serve para dizer "estamos em Marte", há fins científicos o que é muito bom" refere.

O lançamento da sonda dos Emirados Árabes Unidos acontece num mês movimentado, no que diz respeito à exploração de Marte. A NASA prepara-se para enviar uma missão e a China deverá lançar a sua primeira missão a Marte também este mês.