China prepara novas missões à Lua e a Marte

Chegar ao lado oculto da lua foi apenas o primeiro passo das ambiciosas metas da China para o espaço. Uma nova missão à lua ainda em 2019, com uma possivel tripulação humana a bordo, e a aposta em lançar uma missão para Marte em 2020: são estes os planos da agência espacial chinesa, que fez história ao colocar uma sonda no lado oculto da lua no passado dia 03.