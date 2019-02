UE chega a acordo para nova lei sobre os direitos de autor

Tamanho do texto

A questão dos Direitos de Autor tem motivado um braço de ferro intenso entre Bruxelas e os gigantes da tecnologia. A União Europeia não está disposta a ceder e chegou a acordo para uma nova legislação que promete dar várias dores de cabeça a Google, Facebook e companhia.

De acordo com as novas regras, as grandes plataformas da internet terão de remunerar adequadamente os autores das publicações, desde músicos a jornalistas, para poderem usar o seu trabalho online. Serão ainda obrigadas a criar filtros para impedir que os utilizadores partilhem material protegido pelos direitos de autor.

Para a Europa é a única forma de proteger a herança cultural do Velho Continente e garantir que os autores são recompensados pelo seu trabalho, já os gigantes da tecnologia receiam o impacto da medida para os utilizadores.

A nova legislação ainda terá de ser aprovada pelo parlamento europeu e pelos países da UE.