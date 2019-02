Ernesto Valverde renova com o Barcelona até 2020

Ernesto Valverde pelo menos até 2020. O Barcelona colocou um ponto final na especulação em torno do futuro do treinador ao prolongar o vínculo do atual técnico em mais uma temporada, com outra de opção.

Valverde está no clube espanhol desde 2017, a temporada passada conquistou a dobradinha a nível interno mas a eliminação nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, frente à Roma, foi difícil de digerir no Camp Nou.

Esta temporada o Barcelona lidera destacado a Liga Espanhola, com mais seis pontos que o Real Madrid, mas não foi além de três empates nos três últimos encontros. Josep Maria Bartomeu admitiu preocupação com a onda de maus resultados mas não deixou de dar este voto de confiança ao treinador.

O presidente do Barcelona acrescentou que gostava que fosse Valverde a integrar os novos jogadores que têm chegado à equipa, como Frenkie de Jong ou Jean-Clair Todibo.