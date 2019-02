Confrontos entre adeptos do Vasco da Gama e polícia fazem 29 feridos

Tiros com balas de borracha, granadas de atordoamento, gás lacrimogéneo e cargas de cavalaria.

O cenário mais parece de guerra, mas tudo aconteceu nas imediações do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, onde adeptos do Vasco da Gama entraram em confronto com a polícia, provocando pelo menos 29 feridos.

A final da Taça Guanabara, que opunha o Vasco ao Fluminense, já estava mergulhada em polémica pela disputa dos dois clubes a ocupar um setor do estádio.

A justiça brasileira declarou que o setor sul ficaria fechado, mesmo com bilhetes já vendidos, só que os adeptos do Vasco apareceram para assistir ao encontro.

A confusão foi imediata e arrastou-se até à meia hora de jogo, altura em que os primeiros adeptos tiveram autorização para entrar no recinto.

O jogo ficou mesmo para segundo plano no meio dos tumultos. O Vasco acabou por bater o Fluminense, por 1-0, com um golo de Danilo Barcelos na segunda parte.