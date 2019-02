Europeias 2019: sondagens apontam para um parlamento mais fragmentado

Tamanho do texto

O Parlamento Europeu deu a conhecer a primeira sondagem relativa às eleições europeias deste ano, resultado de uma compilação de várias sondagens realizadas a nível nacional.

A primeira conclusão apresentada pelo parlamento em Estrasburgo é a que a próxima assembleia deverá ser mais fragmentada em termos político-ideológicos, ainda que conte com menos deputados.

Ficou decidido que, com a saída dos britânicos, o parlamento passa a contar com 705 membros, em vez dos atuais 751.

As nonas eleições europeias têm lugar nos dias 23 e 26 de maio e permitirão escolher mais de 700 deputados, que representam mais de 500 milhões de pessoas dos 27 Estados membros, numa projeção que prevê a saída do Reino Unido do bloco regional.

Os dados foram recolhidos ao longo do mês de fevereiro pela Kantar public para o Parlamento Europeu.

Recorde-se que, para efeitos estatísticos, os partidos políticos são distribuídos pelos grupos parlamentares atualmente existentes, podendo ser também associados a um partido político já presente na câmara, sempre e quando não tenham decidido ser incluídos na categoria "outros."

De acordo com o departamento de comunicação do Parlamento Europeu, serão publicadas sondagens atualizadas de duas em duas semanas, até ao fim de abril. A partir de maio, deverá ser dada a conhecer uma nova sondagem por semana.

As primeiras sondagens à boca das urnas deverão ser conhecidas dia 26 de maio, no caso dos países que tenham concluído o processo de voto. Posteriormente, serão dados os resultados finais, quando todos os Estados membros tiverem concluído a contagem dos votos.

O Parlamento Europeu diz que estas eleições serão as mais importantes na História da assembleia, por causa do atual contexto político, por causa da saída do Reino Unido e por causa de problemas regionais, como é o caso da gestão das fronteiras externas da União Europeia.

As primeira eleições para o Parlamento Europeu tiveram lugar há quase 40 anos, a 12 de junho de 1979.