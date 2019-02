Notes from the USA: Delírio musical nas Twin Cities

Neste Notes from the USA, a cantora francesa Laetitia Sheriff viajou até aos Estados Unidos em busca de uma experiência musical única. Começou pelas chamadas Twin Cities, as Cidades Gémeras, Minneapolis e Saint Paul, no estado do Minnesota.

O Minnesota fica no coração da região Midwest e é conhecido em todo o país pela amabilidade dos seus habitantes. Ser Minnesota Nice é parte da cultura regional. E Laetitia comprovou que essa amabilidade é mais do que uma lenda. É bem real.

Em toda a parte, em ambas cidades, muitos foram os que quiseram ajudá-la, indicando onde ficavam os locais mais interessantes da região.

"Uma das coisas que mais me surpreendeu foi como é possível estar no centro de uma das cidades e, minutos depois, chegar ao centro da outra," explica Laetitia.

Os vários parques urbanos que funcionam como os pulmões da aglomeração, onde jardins com esculturas são ideais para o descanso. Há ainda a possibilidade de dar longos passeios ao longo do Rio Mississippi.

Tudo parece favorecer uma experiência que se torna inesquecível.

A região dos lagos, que domina a zona rural ao redor das cidades gémeas, é excelente para dias de verão, mas não deixa de ter o seu charme quando as temperaturas invernais dominam os dias do Minnesota. Em janeiro, a temperatura média é inferior a -4C.

Mas Minneapolis sabe lidar com o frio. No centro, é possível deslocar-se sem sentir o rigor das baixas temperaturas, graças ao planeamento urbano. Os edifícios estão dispostos de forma a que se acumula calor nas principais vias da cidade. Para os mais corajosos, existem atividades adaptadas a todos os gostos, desde a pesca ao hóquei no gelo.

Paisley Park, Prince para o mundo

Paisley Park é o santuário de criatividade de Prince. O artista norte-americano nasceu e cresceu em Minneapolis. Foi nesta cidade que começou uma jornada musical única. Deu-se a conhecer a nível mundial, mas permaneceu fiel às suas raízes e nunca deixou a cidade.

Paisley Park foi mais do que uma casa para Prince. O artista costumava dar concertos de portas abertas e convidar outros artistas para gravar com ele. Mas queria sempre público naqueles eventos, que eram encontros.

Hoje em dia, Paisley é um local de culto e um museu, mas, sobretudo, continua a ser um ponto de encontro. No museu, podem ser vistos os adereços que todos associam a Prince, desde as guitarras às motos, passando por aqueles fatos únicos.

Minneapolis: não faltam pontos de interesse

Para além de Paisley Park, existem outros pontos de interesse relacionados com a vida de Prince na cidade, que nenhum fã deve perder.

É o caso de First Avenue , "uma discoteca do centro da cidade" desde 1970, que atrai visitantes de todo o país e de todo o mundo. Antes de receber artistas e fãs, o edifício era uma central de camionetas da empresa Greyhound . Ficou famoso graças a Prince, que aí filmou muitas cenas de Purple Rain.

, "uma discoteca do centro da cidade" desde 1970, que atrai visitantes de todo o país e de todo o mundo. Antes de receber artistas e fãs, o edifício era uma central de camionetas da empresa . Ficou famoso graças a Prince, que aí filmou muitas cenas de Purple Rain. Para quem gosta de boa comida, não falta oferta em Minneapolis. As panquecas do Mickey's , um dos mais famosos dinners da cidade, são parte da cultura local, servidas desde 1939, todos os dias, 24 horas por dia. Atualmente, Mickey's é gerido por Eric e Mary.

, um dos mais famosos dinners da cidade, são parte da cultura local, servidas desde 1939, todos os dias, 24 horas por dia. Atualmente, Mickey's é gerido por Eric e Mary. O Parque de Minehaha é um dos mais antigos e populares do estado de Minnesota. Fica situado dentro dos limites da cidade de Minneapolis. No parque, podem ser vistas cataratas com 16 metros de altura, especialmente interessantes no inverno, quando as águas gelam.

é um dos mais antigos e populares do estado de Minnesota. Fica situado dentro dos limites da cidade de Minneapolis. No parque, podem ser vistas cataratas com 16 metros de altura, especialmente interessantes no inverno, quando as águas gelam. Para os adetos das compras, o Minnesota é um estado de eleição. Há todo o tipo de comércios, desde pequenas lojas tradicionais até ao enorme centro comercial Mall of America. Quem procura vinil, pode encontrar os álbuns mais raros em lojas como Fith Element ou Know Name Records.

Minneapolis: uma banda sonora própria

Aqui fica uma lista com as mais famosas canções relacionadas com a cidade de Minneapolis.