É a primeira vez que um antigo ou atual primeiro-ministro maltês é objeto de uma acusação criminal devido a um escândalo de corrupção.

O antigo primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, é um dos vários antigos e atuais funcionários da ilha mediterrânica que enfrentam acusações criminais num escândalo de corrupção relacionado com um esquema de venda de hospitais públicos a uma empresa privada.

As acusações, que se referem principalmente a branqueamento de capitais, foram apresentadas pelos procuradores na segunda-feira, mas o negócio dos hospitais remonta a 2015 e tem sido objeto de várias decisões de tribunais civis, auditorias e relatórios de investigação.

Muscat negou qualquer irregularidade, escrevendo numa publicação no Facebook que, se as acusações não fossem tão graves, seriam "risíveis".

Os especialistas afirmam que é a primeira vez em Malta que são apresentadas acusações criminais contra um antigo primeiro-ministro.

Embora o relatório completo da investigação que resultou nestas acusações ainda não seja público, eis um resumo dos antecedentes do escândalo.

Contrato hospitalar adjudicado a uma empresa "sem experiência" no setor da saúde

Na sequência de um convite à apresentação de propostas, o governo de Malta assinou, em 2015, um acordo com uma empresa privada chamada Vitals Global Healthcare (VGH) Ltd para a remodelação e exploração de três hospitais públicos.

O processo de adjudicação desse contrato foi posteriormente posto em causa.

O Gabinete Nacional de Auditoria de Malta afirmou em 2020 que o trabalho do governo para verificar o acordo com a VGH e a sua capacidade para gerir três hospitais públicos foi "grosseiramente inadequado".

O facto de a VGH não ter experiência no setor da saúde é "particularmente preocupante", afirmaram os sindicatos malteses numa carta em que pediam uma auditoria.

De facto, os auditores confirmaram que a VGH não apresentou provas suficientes de que tinha experiência em gestão de cuidados de saúde e, no entanto, foi escolhida pelo governo para um contrato de 30 anos, no valor de vários milhares de milhões de euros, para gerir os hospitais públicos.

O contrato foi transferido em 2018 para uma empresa chamada Steward Health Care, que gere mais de 30 hospitais nos EUA e parece ter criado um escritório internacional nesse ano.

Acordo anulado pelo tribunal devido a fraude

Um tribunal civil maltês anulou o acordo em fevereiro de 2023, depois de um político da oposição ter apresentado um processo contra o mesmo.

Segundo o tribunal, o Governo maltês assinou um Memorando de Entendimento em 2014 com um grupo de investidores que mais tarde formou a VGH com a ideia de que esta assumiria a gestão dos hospitais.

A transferência do contrato para Steward também suscitou preocupações.

Em 2021, o jornal Times of Malta noticiou que Muscat tinha recebido dinheiro da empresa suíça Accutor, que tinha recebido milhões da Steward durante a aquisição dos hospitais. Os investidores do VGH também foram pagos pela empresa suíça, de acordo com a reportagem do jornal.

"O trabalho que realizei ao longo de vários meses não estava de forma alguma relacionado com projetos relacionados com o governo maltês", respondeu Muscat numa publicação de 2021 no Facebook sobre o artigo.

A Steward International afirmou num comunicado que a empresa suíça foi contratada para "serviços comerciais legítimos durante este período" e que a empresa não tinha uma "relação comercial ou outra" com Muscat.

O Gabinete Nacional de Auditoria disse em maio de 2023 que as contas contraditórias e a falta de registos das interações iniciais entre o governo e a Steward Health Care eram preocupantes e "obscureciam a visibilidade" do negócio.

"Conluio" entre o governo e as empresas

O juiz que decidiu cancelar os contratos do hospital em fevereiro de 2023 considerou que tinha sido cometida fraude antes de o contrato ter sido adjudicado à VGH, depois de este ter sido adjudicado e quando a Steward assumiu as obrigações contratuais da VGH, de acordo com documentos do tribunal.

Embora a Steward tenha recorrido da decisão de fevereiro, uma decisão de recurso confirmou a anulação do contrato em outubro de 2023. Os juízes afirmaram, no entanto, que em vez de fraude de uma das partes, houve conluio entre o governo e as empresas.

Os juízes escreveram no acórdão de recurso que aqueles que deveriam proteger os interesses do país não o fizeram. Estes casos, no entanto, foram julgados em tribunal civil e não deram origem a acusações.

As acusações criminais desta semana surgiram na sequência de uma investigação solicitada pela organização Repubblika, que defende o Estado de direito.

A empresa Steward Health Care, sediada em Dallas, o maior operador de hospitais com fins lucrativos detido por médicos nos EUA, declarou falência no Texas na segunda-feira. A empresa afirmou, em documentos judiciais vistos pela Euronews, que iniciou um processo de venda das suas instalações hospitalares nos EUA no final de janeiro.

A empresa fechou um hospital no Massachusetts no início deste ano e tem sido objeto de investigações e críticas. O senador Ed Markey afirmou que a empresa "colocou o lucro dos investidores acima da vida das pessoas".

O Hospital Norwood, um estabelecimento hospitalar da Steward Health Care, em Massachusetts nos Estados Unidos Steven Senne/AP Photo

"É a primeira vez na história política de Malta que um ex-primeiro-ministro pode responder por uma acusação criminal deste tipo", disse Kurt Borg, professor de políticas públicas na Universidade de Malta, à Euronews.

"É um caso de grande visibilidade e surge na sequência de uma série de decisões judiciais que têm vindo a surgir nos últimos meses e anos sobre a privatização de três hospitais públicos durante o governo de Joseph Muscat".

Borg acrescentou que o negócio esteve "envolto em mistério" desde o início, com muitas "acusações" contra as empresas adjudicatárias.

"Não se trata apenas do ex-primeiro-ministro, mas também do seu chefe de gabinete e de um ministro proeminente desse gabinete", afirmou Borg.

A acusação envolve também dois funcionários próximos de Muscat: Keith Schembri e Konrad Mizzi, de acordo com documentos vistos pela Euronews. As acusações incluem a promoção e organização de uma organização criminosa e suborno.

Muscat deixou o cargo em 2020 devido à pressão sobre o assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia em 2017.

"Ataques ao poder judicial

O atual primeiro-ministro de Malta, Robert Abela, também foi criticado esta semana pela sua resposta ao escândalo, uma vez que apoiou Muscat e pôs em causa o poder judicial.

Em comunicado, a organização Repubblika, que defende o Estado de direito, afirmou estar profundamente preocupada com as reações de Abela e de outros funcionários, afirmando que se trata de um "ataque" aos funcionários públicos do sistema judicial, da polícia e do Ministério Público.

A Repubblika acrescentou que Abela tinha iniciado "uma campanha pública, planeada e poderosa que visava o magistrado inquisidor" antes da notícia do fim do inquérito e da acusação criminal.

Borg, da Universidade de Malta, explicou que Abela alegou que o momento do inquérito é politicamente motivado, no contexto das campanhas eleitorais locais e europeias.

"São tentativas de politizar o sistema judicial, o que é perigoso... Há muitas críticas à forma como o primeiro-ministro está a lidar com esta saga", acrescentou Borg.