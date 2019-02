A Polónia decidiu não participar na cimeira entre Israel e o grupo de Visegrado, que agrega quatro países do leste europeu (também República Checa, Eslováquia e Hungria).

O governo de Varsóvia considerou racistas as declarações do chefe da diplomacia de Israel, que afirmou que muitos polacos coaboraram com o regime nazi, responsável pela morte de seis milhões de judeus no Holocausto.