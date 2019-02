Agência Europeia do Medicamento obrigada a pagar renda em Londres

Tamanho do texto

A Agência Europeia do Medicamento (AEM) perdeu o processo no qual tentava cancelar o pagamento do aluguer da sede em Londres, alegando que o Brexit foi um "acontecimento inesperado".

O contrato é de 25 anos e a agência terá de pagar cerca de 580 milhões de euros de rendas do prédio no distrito financeiro de Canary Wharf, apesar da nova sede que a espera em Amesterdão (Holanda).

A agência está a ponderar recorrer da decisão porque uma agência europeia deve ter sede num Estado-membro da União, mas, no seu acórdão, o juiz Marcus Smith disse que a AEM deveria ter pensado nos altos custos de pagar duas rendas antes de decidir mudar para outra cidade.