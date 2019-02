Mitu Monteiro lidera prova de kitesurf em Cabo Verde

Foi com pontuações máximas, e também a jogar em casa, que Mitu Monteiro (campeão do mundo em 2008) alcançou a liderança na primeira etapa do Circuito Mundial de Kitesurf, na praia da Ponta Preta, na ilha do Sal, Cabo Verde.

O australiano James Carew ocupou o segundo lugar, seguido de Matchú Lopes, cabo-verdiano que compete aqui pela Espanha, e o italiano Francesco Cappuzzo.

Na prova feminina, a americana Moona Whyte levou a melhor. Depois vieram a sueca Catharina Edin, a francesa Charlotte Carpentier e a australiana Francis Kelly.

A competição prossegue até ao dia 3 de março.