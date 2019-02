FC Barcelona vence clássico com o Real Madrid por 3-0

Tamanho do texto

O Barcelona tornou-se esta quarta-feira na primeira equipa a garantir a presença na final da Taça do Rei de Espanha seis vezes consecutivas.

Depois do empate a um golo no jogo da primeira mão, os catalães foram ao Santiago Bernabéu derrotar o Real Madrid por 3-0, com dois golos de Luis Suárez e um autogolo de Varane.

Durante grande parte do jogo, os merengues até foram a melhor equipa em campo, com o brasileiro Vinicius Junior em destaque, mas a falhar várias ocasiões de golo.

Na final da Taça do Rei, o Barcelona vai defrontar a 25 de maio o vencedor da eliminatória entre Valência e Bétis de Sevilha.

Real Madrid e Barcelona voltam a encontrar-se este sábado, no Santiago Bernabéu, para mais um clássico da liga espanhola.