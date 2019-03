Space X lança cápsula capaz de transportar humanos

A Space X lançou, com êxito, a primeira cápsula espacial construída e operada por uma empresa comercial norte-americana, capaz de transportar humanos.

De acordo com a NASA, a Crew Dragon descolou, este sábado, do Cabo Canaveral, no estado norte-americano da Florida, com destino à Estação Espacial Internacional, onde chegará este domingo.

Este é um passo importante para que sejam retomados os voos espaciais tripulados, a partir dos Estados Unidos. A Agência Espacial Americana tem dependido das aeronaves russas Soyuz, desde 2011.

Agora virou-se para as para empresas privadas, a SpaceX, do empresário Elon Musk, e a Boeing, financiando-as com cerca de 8 mil milhões de dólares, para que construam e operem cápsulas de transporte de astronautas.

Para já, o único passageiro foi um manequim, apelidado de Ripley, uma referência à personagem de Sigourney Weaver, na saga de filmes “Alien”, do realizador Ridley Scott.

Segundo a Space X, As missões tripuladas terão início no final deste ano.