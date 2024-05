Lançamento do foguetão Falcon 9 da SpaceX acontece este noite após ter sido adiado

De Euronews

A SpaceX vai lançar 20 satélites Starlink a partir da Califórnia, na noite desta quinta-feira. A descolagem vai ser transmitida na conta da rede social X da SpaceX.

Um foguetão Falcon 9, equipado com 20 satélites Starlink, deverá descolar da Base Espacial de Vandenberg na noite desta quinta-feira. O lançamento da SpaceX estava inicialmente previsto para a noite passada mas teve de ser adiado, apesar dos motivos ainda não terem sido revelados.

A primeira fase do Falcon 9 deverá regressar à terra cerca de oito minutos após o seu lançamento, se tudo correr como planeado, e aterrará no navio não tripulado conhecido por "Of Course I Still Love You", que está localizado no Oceano Pacífico.

A Space X vai transmitir em direto o lançamento do foguetão Falcon 9 na rede social X, cinco minutos antes da descolagem.

De acordo com a descrição da missão da SpaceX, este será o quarto lançamento e aterragem para esta primeira fase em particular. Entretanto, a segunda fase do Falcon 9 vai continuar a transportar os satélites Starlink para a órbita terrestre baixa, onde deverão chegar uma hora depois da descolagem.

Os lançamentos consecutivos não são novidade para a SpaceX. A 30 de março deste ano, por exemplo, a empresa lançou duas missões: um grupo de satélites Starlink e o satélite de telecomunicações Eutelsat 36D, ambos com menos de quatro horas de intervalo, a partir da Costa Espacial da Florida.