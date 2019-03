Nick Kyrgios regressa às vitórias em Acapulco

Nick Kyrgios está de regresso às vitórias. O australiano, um dos tenistas mais polémicos do circuito, teve uma semana perfeita em Acapulco, derrotou três jogadores do top dez mundial, entre os quais um tal de Rafael Nadal, e conquistou o quinto troféu da carreira.

Kyrgios tem estado distante dos grandes resultados, caiu para número setenta e dois do mundo e não vencia um torneio desde janeiro do ano passado. No entanto no encontro decisivo no México silenciou os críticos e levou de vencida o alemão Alexander Zverev por 6-3 e 6-4 após uma hora e meia em court.