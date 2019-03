Arte na Europa esta semana

Tamanho do texto

A Trienal de Milão traz de volta à cidade italiana uma das maiores exposições de arquitetura e design, este ano dedicada ao tema da sustentabilidade.

Em "Broken Nature: Design Takes on Human Survival", os visitantes são levados a explorar o conceito de "design restaurativo", através da relação entre os seres humanos e o ecossistema natural, tantas vezes ameaçado. A exposiçâo está aberta ao público até 1 de setembro.

Paris convida os visitantes a uma nova abordagem de Van Gogh. Com uma roupagem digital e ambientes sonoros, algumas das maiores obras do pintor holandês vão estar no Atelier des Lumières até 31 de dezembro.

A celebrar o trigésimo aniversário da queda do muro de Berlim, a coleção itinerante de fragmentos originais chega a Plovdiv, na Bulgária. A capital da cultura de 2019 abre as ruas a artistas contemporâneos e àqueles que durante anos fizeram da fronteira interna alemã a sua tela.