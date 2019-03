Estado de emergência no norte de Moçambique?

O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos de Moçambique manifestou-se a favor da declaração do estado de emergência na província de Cabo Delgado, no norte do país, palco de alegados abusos no combate a grupos armados.

Em entrevista à agência Lusa, Luís Bitone, mostrou-se preocupado com o agravamento da situação no terreno e disse que a medida agilizaria o apoio humanitário: "Isso permite, de forma justificada, limitar alguns direitos humanos, como o direito ao movimento, à liberdade. Ao mesmo tempo permite alocar mais recursos humanos ou financeiros para socorrer as pessoas. Sem estado de emergência qualquer limitação de direitos será sempre condenada."

A proposta já foi formalizada mas o Governo nega que as Forças de Defesa e Segurança estejam a cometer abusos no combate a grupos armados.

Desde outubro de 2017 já terão morrido mais de 150 pessoas e milhares abandonaram as respetivas aldeias.