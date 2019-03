Caricatura de judeus indigna Comissão Europeia

Tamanho do texto

Um carro alegórico num desfile de carnaval na Bélgica causou indignação por apresentar caricaturas de judeus sentados em sacos de dinheiro.

Na inscrição oficial, os responsáveis pelo carro dizem que a intenção era mostrar que participavam no desfile com um carro simples para economizarem e fazerem algo mais elaborado no ano que vem.

A Comissão Europeia manifestou incredulidade: "É impensável que estas imagens desfilem nas ruas europeias. A posição da Comissão sempre foi e será muito clara: estamos firmemente contra todas as formas de antissemitismo. Os Estados membros da UE reafirmaram recentemente o seu compromisso numa declaração do Conselho especificamente neste ponto," declarou o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.

A Europa regista um crescimento acentuado do antissemitismo - seja casual ou deliberado. Numerosas sinagogas foram profanadas, o que provocou uma cólera generalizada.

No mês passado, milhares de pessoas participaram numa manifestação, no centro de Paris, sob o slogan "antissemitismo não tem desculpa, é ódio".