Verdes lançam campanha para as eleições europeias

Tamanho do texto

O Partido dos Verdes no Parlamento Europeu lançou esta quarta-feira a campanha com vista às eleições europeias previstas para o final de maio.

Enfrentar desafios globais como as mudanças climáticas é prioridade assim como aproximar a União Europeia dos cidadãos.

A principal candidata Ska Keller falou em exclusivo à euronews.

"Precisamos de renovar as promessas feitas à Europa, precisamos de tornar a Europa mais atrativa para todos aqueles que vivem as suas vidas na União Europeia. Não basta ter uma União Europeia que permite apenas a livre circulação de capitais, claro que isto é importante, mas precisamos de criar a União Europeia dos cidadãos e assegurar os seus direitos e liberdades. Precisamos de assegurar que a União Europeia pode enfrentar os desafios de hoje em dia, e as mudanças climáticas fazem parte disto, claro", disse a candidata.

A julgar pelas recentes manifestações do clima a popularidade do partido estaria a crescer. O problema contudo é que a maioria dos participantes não tem ainda idade para votar.

Os Verdes contam capitalizar sobre a onda de descontentamento para ganharem terreno nas eleições que terão lugar entre 23 e 26 de maio.