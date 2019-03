Fidesz retira polémicos cartazes contra Juncker

O Fidesz faz marcha atrás e vai retirar os cartazes anti-Bruxelas que atacam o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

A decisão do partido do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán surge depois de 12 formações políticas que integram o Partido Popular Europeu terem pedido a expulsão ou suspensão do Fidesz do grupo parlamentar.

O partido ultranacionalista húngaro já revelou que os cartazes vão ser substituídos na próxima semana por outros com medidas para aumentar a taxa de natalidade.