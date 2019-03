Partido húngaro Fidesz suspende participação no PPE

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, vai suspender voluntariamente a participação do seu partido, o Fidesz, no Partido Popular Europeu, o grupo que reúne partidos de centro-direita no parlamento europeu.

A decisão segue-se a um encontro de representantes do PPE no qual se discutiu a suspensão do partido híngaro acusado de violar os princípios europeus do estado de direito.

Antes, o candidato principal do PPE, Manfred Weber, da Alemanha, apoiou a suspensão do Fidesz até que uma comissão independente investigue o cumprimento dos princípios do estado de direito na Hungria.