Oposição na Hungria apela à realização de eleições antecipadas

Klára Dobrev prometeu que a oposição lutará por eleições antecipadas, se a maioria do povo húngaro escolher a 9 de junho que não quer mais ser governado pelo regime de Viktor Orbán.

A principal candidata do partido de oposição de esquerda da Hungria, Coligação Democrática (DK), apelou à realização de eleições antecipadas no evento de abertura da campanha conjunta da oposição em Budapeste.

De acordo com Klára Dobrev, se a maioria do povo húngaro escolher a 9 de junho que não quer mais ser governado pelo regime de Viktor Orbán, a oposição lutará por eleições antecipadas. Na Hungria, não haverá apenas eleições para o Parlamento Europeu em junho, haverá também eleições locais.

"Um dos sinais mais óbvios de colapso de uma casa é quando os alicerces começam a estalar. É exatamente isso que está a acontecer ao Fidesz. Hoje, para a grande maioria das pessoas, é simplesmente uma vergonha apoiar este governo", afirmou Klára Dobrev.

O principal candidato do partido dos Socialistas Europeus, Nicolas Schmit, que também falou no evento, classificou o governo de Orbán de imprudente, irresponsável e antidemocrático.

"Desde que o partido de Orbán chegou ao poder, o estado de direito tem sido constantemente desmantelado e Orbán transformou este país, passo a passo, num sistema que lhe dá poder absoluto e aos seus amigos pleno acesso a recursos públicos e dinheiro", denunciou Nicolas Schmit.

O político luxemburguês sublinhou que a mensagem do grupo dos Socialistas e Democratas para os atores e movimentos antidemocráticos é: nem cooperação ou coligação com Orbán nem com a extrema-direita, para eles esta é a linha vermelha.