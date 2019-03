Manchester United deixa Paris em estado de choque

O Manchester United foi ao Parque dos Princípes derrotar o Paris Saint-Germain por 3-1 e deixou a capital francesa em estado de choque. A missão da equipa inglesa era vista como praticamente impossível depois da derrota em Old Trafford no encontro da primeira mão. Afinal de contas, nunca ninguém tinha dado a volta a uma derrota por 2-0 em casa na primeira mão na história da Liga dos Campeões...

No entanto, o futebol decide-se é dentro das quatro linhas e aí, o conjunto de Solskjær vulgarizou os "craques" do PSG e venceu categoricamente por 3-1. Romelu Lukaku, com dois golos, e Marcus Rashford, que marcou o penálti decisivo já para lá dos noventa minutos, foram os heróis para os ingleses. Diogo Dalot entrou aos 36 minutos e também deixou o seu nome na história do United.

Já o Paris Saint-Germain ficou pelo caminho e uma vez mais desiludiu no maior palco do futebol europeu.