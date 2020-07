Avançado do Manchester United recebe doutoramento 'honoris causa'

O avançado do Manchester United Marcus Rashford vai tornar-se na pessoa mais jovem a receber um doutoramento honorário da Universidade de Manchester devido à campanha que lançou contra a pobreza infantil.

Em declarações divulgadas no 'site' do clube britânico, a direção afirma que o jovem de vinte e dois anos de idade segue o caminho de outras lendas do clube como Alex Ferguson e Bobby Charlton, ambos doutores 'honoris causa', a maior honra concedida pela universidade.

"Estamos muito orgulhosos do Marcus e já disse várias vezes que é uma pessoa excecional. Ele é alguém que pensa muito nos outros. E o trabalho que tem feito... ele mostra que se preocupa muito mais com os outros do que com ele próprio. Estamos muito orgulhosos dele e esperamos poder vontar com a ua personalidade para o resto da vida. Que continue a ser ele próprio", afirmou o treinador do clube, Ole Gunnar Solskjaer.

Rashford liderou uma campanha com vista a autorizar cerca de 1,3 milhões de crianças a obterem cupões para refeições escolares gratuitas durante as férias escolares de verão.