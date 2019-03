Vítimas do caso Barbarin falam de "momento histórico"

Tamanho do texto

Para as vítimas do caso Barbarin, a condenação do arcebispo de Lyon é uma mensagem forte enviada à Igreja de França e ao mundo. É também uma grande oportunidade para uma mudança de atitude face aos casos de pedofilia na Igreja

O cardeal Philippe Barbarin foi condenado por não ter denunciado os abusos cometidos contra menores, durante 25 anos, pelo padre Bernard Preynat.

Para as vítimas, a decisão encerra três anos de luta e é um momento histórico. Acreditam que a condenação vai criar uma consciencialização dentro da igreja e em outras vítimas de abuso porque agora podem começar a acreditar na justiça.

O tribunal considerou que o arcebispo de Lyon teve conhecimento, durante anos, dos abusos sexuais cometidos pelo padre Preynat e escondeu os crimes da justiça.

Para as vítimas, se o cardeal Barbarin e os funcionários da diocese tivessem denunciado os fatos muitos crimes não teriam prescrito.