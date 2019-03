Ucranianos protestam contra corrupção

Tamanho do texto

Três feridos e uma detenção... é o saldo dos confrontos entre manifestantes e polícia em Kiev na sequência de uma ação de protesto da extrema-direita contra o presidente Petro Poroshenko. Os manifestantes exigem castigos para os envolvidos no escândalo de corrupção que foi revelado no mês passado na UkrOboronProm, empresa estatal do setor da defesa. O presidente ucraniano procura um segundo mandato nas eleições de 31 de março mas uma boa parte da população acredita que não fez o suficiente na luta contra a corrupção.