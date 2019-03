Tamanho do texto

O destaque do Euronews Noite desta segunda-feira, apresentado por Michel Santos, vai para a visita de última hora de Theresa May a Estrasburgo, a desistência de Abdelaziz Bouteflika, presidente da Argélia, de candidatar a um quinto mandato, e também para a entrevista exclusiva do ministro angolano da Justiça, Francisco Queiroz, que vai para o ar esta semana.