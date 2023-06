Príncipe Harry volta ao tribunal no processo contra o Daily Mirror

De Euronews

Harry pretende responsabilizar a imprensa britânica - em particular os tabloides - por aquilo que considera ser a perseguição de que é vítima ele e a sua família.

O Príncipe Harry compareceu no Tribunal Superior de Londres para prestar depoimento numa ação contra um editor de tabloides britânico.

O duque de Sussex, de 38 anos, chegou ao tribunal num carro preto e entrou sem dizer uma palavra às dezenas de jornalistas que o esperavam.

Exilado na Califórnia com a sua mulher Meghan e os filhos, o filho mais novo do rei Carlos III, que está em conflito com o resto da família real britânica, lançou uma série de processos judiciais contra jornais britânicos.

Este é um processo de "escutas" contra o jornal "Daily Mirror", por alegadamente ter recolhido informações através de enganos ou recorrendo a investigadores privados.

Harry assumiu como missão responsabilizar a imprensa britânica por aquilo que considera ser a perseguição que lhe é feita a ele e à sua família.

Segundo Harry, as histórias sobre si eram muito vendidas pelos jornais e cerca de 2500 artigos cobriram todas as facetas da sua vida durante o período abrangido pelo processo - 1996 a 2011 - desde lesões na escola a experiências com marijuana e cocaína e altos e baixos com namoradas.

Entre os tabloides britânicos, a prática de utilizar códigos de segurança predeterminados para escutar as mensagens de voz dos telemóveis das celebridades, era frequente nos primeiros anos deste século.

O Mirror Group pagou mais de 100 milhões de libras (116 milhões de euros) para resolver centenas de queixas de recolha ilegal de dados e apresentou um pedido de desculpas às vítimas de pirataria telefónica em 2015.

Mas o jornal nega, ou não admite, nenhuma das alegações de Harry, que se referem a 33 artigos publicados.

O advogado do Mirror Group, Andrew Green, afirmou que "simplesmente não há provas capazes de sustentar a conclusão de que o Duque de Sussex foi alvo de pirataria informática, muito menos numa base regular".