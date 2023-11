Príncipe Harry e Elton John vencem primeira batalha legal contra tabloides britânicos

De Euronews com AP, AFP

Sete figuras públicas britânicas, entre elas o Príncipe Harry e Elton John, venceram uma primeira batalha legal contra grupo de tabloides britânicos.

PUBLICIDADE

Sete figuras públicas britânicas, entre elas o Príncipe Harry e Elton John venceram uma batalha legal contra a Associated Newspapers.

O grupo tinha intentado uma ação judicial, em outubro de 2022, alegando terem sido "vítimas de atividade criminosa "abominável" e de "violações flagrantes da privacidade" por terem sido colocadas escutas nas suas casas e oferecidos subornos a polícias por informações confidenciais, entre outras práticas.

Os editores do Daily Mail e do Mail on Sunday argumentavam que as queixas tinham prescrito, o juiz disse que não e que o caso pode avançar.