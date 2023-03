O príncipe Harry, o filho mais novo do rei Carlos, prestou, esta segunda-feira, depoimento no Supremo Tribunal de Londres no âmbito de um processo judicial contra os jornais "Daily Mail" e "Mail on Sunday.”

A informação foi avançada pela BBC.

O Duque de Sussex surpreendeu ao aparecer de forma inesperada.

Harry iniciou o processo em conjunto com outras celebridades como o cantor Elton John e o marido, o cineasta David Furnish, ou as atrizes Elizabeth Hurley e Sadie Frost.

Alega violação de privacidade e diz mesmo que lhe foram colocadas escutas nos telemóveis.

Falta saber se há provas suficientes para o caso avançar para julgamento. Caberá ao juiz decidir.