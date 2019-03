Boeing 737 Max ficam em terra por tempo indeterminado

Tamanho do texto

Os 371 aviões que compõem a frota da Boeing 737 Max ficarão em terra por tempo indeterminado. O anúncio foi feito pelo gigante da aviação norte-americano e vai ao encontro da suspensão decretada pouco antes por Donald Trump.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação também já tinha encerrado o espaço aéreo europeu aos Boeing 737 Max. Apesar de sublinhar que mantém total confiança na aeronave, a Boeing refere que tomou a decisão apenas por precaução.

A decisão surge na sequência das investigações à queda do voo da Ethiopian Airlines, que provocou 157 mortos no domingo. O segundo a envolver um Boeing 737 Max no espaço de cinco meses, depois da queda de um avião na Indonésia em outubro ter provocado 189 mortos.