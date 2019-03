"Breves de Bruxelas": gastos com a NATO, pedidos de asilo em queda e Spotify denuncia Apple

Apenas seis países alcançaram a meta de 2% do PIB com despesas militares no âmbito da NATO. Este o teor do mais recente relatório da NATO apresentado pelo secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

Entre muitas questões está o futuro da Aliança que vai mudar de foco e concentrar-se na defesa do continente europeu.

Em destaque está ainda a queda nos pedidos de asilo na Europa que atingiram agora o nível mais baixo desde 2014. As informações são avançadas pelo Eurostat.

O Spotify denunciou a Apple à autoridades europeias da concorrência. Em causa está o sistema de pagamentos da plataforma norte-americana que impõe uma taxa de 30% aos fornecedores de serviços que a utilizam.